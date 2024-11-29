شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة في دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بلاك بولز الموزمبيقى استعداداً لمواجهة غزل المحلة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز بهدفين دون رد في الكونفدرالية بينما خسر مباراته الاخيرة فى الدوري المصري أمام المصري البورسعيدى بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.