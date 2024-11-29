شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن حصول ماراثون زايد في نسخته التاسعة على رعاية الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حصول النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري على رعاية رئيس الجمهورية، والذي سيتم تخصيص العائد منه 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر المقبل.

يأتي هذا الإعلان بعد نجاح باهر شهدته النسخ السابقة من الماراثون، حيث شارك الآلاف من الرياضيين والمشاركين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حصول ماراثون زايد في نسخته التاسعة علي رعاية السيد الرئيس للمرة الثالثة علي التوالي، يأتي إستمرار لدعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية بشكل متواصل علي مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للقيم الرياضية والتضامن المجتمعي من خلال دعم الفعاليات الرياضية التي تعزز الصحة وتعزز التواصل بين أفراد المجتمع.