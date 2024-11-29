الامارات | «فيفا» يعلن المرشحين لحصد جائزة «ذا بيست» للمشجعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حريصا على تقديم جائزة الجماهير التي بدأت لأول عام 2016 ضمن جوائز الأفضل «ذا بيست».

وتأتي تلك الجائزة كبادرة اعتراف من المنظمة الكروية الأكبر في العالم بدور جماهير اللعبة الشعبية الأولى في زيادة متعتها.

وتهدف هذه الجائزة إلى إلقاء الضوء على قصة أو تجربة أو حركة من أحد المشجعين أو من مجموعة منهم، بغض النظر عن الدوري الذي يتابعونه أو جنسهم أو جنسيتهم.

وقام الموقع الرسمي لفيفا بإلقاء الضوء على المرشحين للحصول على جائزة ذا بيست للمشجعين لعام 2024.



خوسيه أرماندو

أصيب خوسيه أرماندو أحد مشجعي فريق كروز أزول المكسيكي بسرطان الدم في سن الخامسة، ولكنه تحدى هذا المرض بشجاعة وبأس طوال 9 سنوات، وكان مصدر إلهام لبلده وناديه. توفى أرماندو في 23 أبريل/نيسان الماضي، وكان يبلغ من العمر 14 سنة.

وقبل وفاة أزماندو ببعض الوقت، احتفل أورييل أنتونا، لاعب كروز أزول، بهدفه في شباك نادي تشيفاز برفع قميص فوق رأسه كُتب عليه «ميجي»، وهو اللقب الذي يعرف به أرماندو.



كريج فيرجسون

سلك مشجّع منتخب اسكتلندا الدرب الطويل المؤدي لبطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) بألمانيا، بعد أن قطع 1069 كيلومترا سيراً على الأقدام من جلاسكو إلى ميونخ من أجل جمع التبرعات لمصلحة الجمعية الخيرية المعنية بالصحة العقلية (براذرز إن آرمز).

واستغرقت هذه الرحلة 37 يوماً، وقد أخذت فيرجسون من اسكتلندا، مروراً بإنجلترا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وصولاً إلى ألمانيا في الوقت المناسب لحضور المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخب بلاده والمنتخب المضيف، وقد جمع 78 ألف جنيه استرليني للجمعية الخيرية.



جييرمي جاندرا مورا

في يونيو الماضي، أصيب جييرمي جاندرا مورا، البالغ من العمر 8 سنوات، والذي يعاني من مرض وراثي يسمى انحلال البشرة الفقاعي، بغيبوبة بعد إصابته بالتهاب رئوي.

أفاق جييرمي من الغيبوبة بعد 16 يوما وقد انتشر مقطع الفيديو الذي يعرض لحظة اجتماعه بوالدته على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الشاب البرازيلي هو من أكبر مشجّعي فريق فاسكو دا جاما، وقد قابل في المستشفى خلال فترة تعافيه، نجم الفريق في ذلك الوقت جابرييل بيك، وعانقه وأصبحا أفضل الأصدقاء.

وبمجرد السماح لجييرمي بمغادرة المستشفى، التقى مع باقي لاعبي الفريق واختير ليكون تميمة الفريق في إحدى المباريات في أغسطس 2023.