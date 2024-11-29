شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندري وعودة إسلام محارب والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت باستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعكف عبد الحميد بسيونى،على دراسة مباريات الاتحاد السكندري فى بطولة الدوري، وآخرها تعادله مع الأهلى بهدف لكل فريق؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته الجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى لفريقه.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري المصري بعد انتهاء الايقاف.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف إسلام محارب مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى حيث غاب عن مباراتى غزل المحلة وسموحة.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة.