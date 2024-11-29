شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: تتويج مودرن سبورت بكأس الاتحاد للناشئين تكليل لجهود الجميع والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني حاليا لقطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت عن سعادته بعد تتويج فريق 2008 بالنادي بكأس الاتحاد عقب الفوز على القناة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

أكد عبد الجليل أن الفوز جاء تكليلل لجهود الجميع في نادي مودرن سبورت خاصة جمال السيد رئيس القطاع والذي يبذل جهد مضاعف مع القطاع وصنع قطاع قوي يضم لاعبين مميزين، ويتعاون معي كثيرا في الارتقاء بمستوى فرق القطاع ، وهو صاحب فضل كبير في بناء قطاع الناشئين بالنادي وتأسيسه جيدا.

وحرص على توجيه الشكر للدكتور وليد دعبس رئيس النادي، هيثم عرابي المدير الرياضي ، خالد عبد الروؤف عضو مجلس، الإدارة، أيمن عبد القادر مدير إداري القطاع، والجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عبد الله مدير فني، رضا سيكا مدرب، خالد مدرب الحراس، محمود عبد الظاهر إداري الفريق.