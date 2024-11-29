شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التسجيل في عمومية الأهلي لمناقشة جدول الأعمال بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

أعادت اللجنة المُشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي فتح باب التسجيل منذ قليل بعدما تم إغلاقه أثناء أداء صلاة الجمعة ، واستمر توافد الأعضاء على التسجيل في الكشوف.

وبدأ التسجيل في التاسعة من صباح اليوم ،الجمعة، بعد عدم إكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول الذي عُقد أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتُعقد عمومية الأهلي العادية لمناقشة عدة ملفات هامة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.

وبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

وتناقش عمومية الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها ، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

وتناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025 ، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر إعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في المنافسة ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجميعة العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية ، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الإنتخابات وسيظل منصب نائب الرئيس شاغراً لحين إنتهاء الدورة الإنتخابية الحالية.