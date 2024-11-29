شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة المثلوثى.. وشدة الألم تحسم موقفه من مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها الدولى التونسى حمزة المثلوثى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، سلامة اللاعب من أى كسور أو شروخ فى عظام القفص الصدرى، بعد الاصطدام الذى حدث بين اللاعب ومحمد عواد حارس المرمى فى مواجهة المصرى البورسعيدى الأخيرة.

وتأكد الجهاز الطبى من سلامة حمزة المثلوثى، إلا أن شدة الألم الذى يشعر به اللاعب اثر الاصطدام مع زميله عواد، سيحدد موقفه من مواجهة غزل المحلة المقبلة، خاصة وأن تلك الكدمة تسبب ألام شديد فى منطقة الصدر.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادى، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.