شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية: أعد بمزيد من الميداليات فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة الباراليمبية والفايز فى الانتخابات التى أقيمت منذ قليل، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات فى الرياضة البارالمبية.

وقال مصطفى فى تصريحات خاصة، إن الاعداد للأبطال سيبدأ مبكرا لدورة الألعاب البارالمبية بلوس أنجلوس 2028 مع وعد بتحقيق المزيد من الميداليات فى الدورة المقبلة.

واحتفظ الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بمنصبه بعد فوزه في انتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2028، والتي جرت اليوم الجمعة.

وحصل الدكتور حسام الدين مصطفى على 7 أصوات، مقابل 6 لمنافسه الدكتور أحمد عوين.

وحسمت المهندسة أمل مبدى منصب نائب الرئيس بعد حصولها على 9 أصوات، مقابل 4 لمنافسها الدكتور أحمد آدم.

وفاز الدكتور أشرف العجيلي بمنصب أمين الصندوق بعد حصوله على 8 أصوات، مقابل 5 لمنافسه عماد رمضان.

وفاز بمقاعد العضوية: إبراهيم أمين، وإيهاب حسنين، ومحمد يحيى يوسف، ورامي عبد الحميد، وتجري حاليا إعادة على المقعد الأخير بين 4 مرشحين هم: عصام زيدان وخالد سمير ومحمد دسوقي وسامح سالم.