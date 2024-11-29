كولر يحسم مصير إمام عاشور من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس

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يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، مصير لاعبه إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنتهى عقوبة إمام عاشور بالتدريب منفرداً بسبب أزمته الأخيرة فى 3 ديسمبر المقبل بينما حدد الجهاز الفني لـ فريق الكرة بالأهلي بقيادة مارسيل كولر يوم 4 ديسمبر المقبل موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم 7 الشهر المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

واشتعلت نيران أزمة إمام عاشور بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبعاده من المشاركة سواء أساسيًا أو كبديل فى لقاء ستاد أبيدجان الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوى بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشورمليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى اللقاء

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء فى مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدى اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده فى استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته فى مران الفريق باليوم التإلى اعتراضا على عدم مشاركته فى مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة فى الأهلى قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري فى مباراة لن يشارك فيها إمام عاشور.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.