شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يبدأ الجري حول الملعب على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى مرحلة الجري حول الملعب على هامش مران فريقه صباح اليوم الجمعة ضمن برنامجى التأهيلى للتعافى من الاصابة فى مشط القدم التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ثم مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وسام أبو علي

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.