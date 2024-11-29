شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان وهانى رمزى مرشحان للجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى حلمى طولان وهانى رمزى نجما الزمالك والأهلى السابقين، دائرة المرشحين للانضمام إلى اللجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة التى ينوى مجلس الادارة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة من تشكيلها.

ويتواجد حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر فى اللجنة ومن المقرر أن يكون رئيسا لها، بجانب مجموعة من الخبراء الفنيين.

ودعت قائمة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة القادم بالتزكية، إلى حضور المؤتمر الصحفى الذى يعقد غدا السبت، لتقديم القائمة لوسائل الإعلام.

وتعقد قائمة هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر غد السبت ، بأحد الفنادق، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة هانى أبو ريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحرى ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة غدا السبت قبل المؤتمر الصحفي.