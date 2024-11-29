شكرا لقرائتكم خبر عن حسام مصطفى يفوز برئاسة البارالمبية.. ورامي عبد الحميد فى العضوية والان مع تفاصيل الخبر

فاز حسام الدين مصطفى برئاسة اللجنة البارالمبية لدورة انتخابية جديدة بعد الحصول على 7 أصوات مقابل 6 لمنافسه أحمد عوين.

وفازت أمل مبدى بمنصب نائب الرئيس، بينما فاز أشرف العجيل بمنصب أمين الصندوق.

وجاء تشكيل المجلس كالتالى..

حسام الدين مصطفى رئيسا للجنة

أمل مبدى نائب للرئيس

أشرف العجيل أمين الصندوق

وفى العضوية كلا من إبراهيم أمين، إيهاب حسنين، محمد يحيى، رامى رمضان عبد الحميد.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة بين الرباعي عصام زيدان، خالد سمير، الدسوقى عبد العاطى، سامح سالم.