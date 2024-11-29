شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد للبنك بمران صباحى فى التتش بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته صباح اليوم الجمعة بعدما حصل اللاعبين على راحة 24 ساعة أمس الخميس وذلك الاستعداد لمواجهة البنك الاهلى بالدوري المصري.

وحرص مارسل كولر المدير الفني على الاجتماع بالطاقم المعاون للترتيب للمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة البنك الاهلي، ثم ‏السفر لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.‏

وأدى لاعبو الفريق فقرات متنوعة خلال مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.