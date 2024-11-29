شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنع اتحاد الكرة من إلغاء منصب المدير الفنى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لا يجوز الغاء منصب المدير الفنى للجبلاية خاصة وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يتمسك بوجود هذا المنصب وسبق وطالب الاتحاد المصرى اكثر من مرة بتعيين مدير فنى.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا رفض من قبل اعتماد الرخص التدريبية للمدربين بسبب عدم وجود مدير فنى للجبلاية، ولم يتم اعتماد الرخص وتسليمها إلا بعد تعيين مدير فنى للاتحاد وهو علاء نبيل.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، باب الطعون على قائمة المرشحين رسميا، حيث انتهت اللجنة القضائية من فحص كل الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وأكد مصدر باللجنة، أنه تم رفض كل الطعون المقدمة ضد المهندس هانى أبوريدة وعدد من أعضاء قائمته، لأنها جاءت كيدية وبدون أى سند قانونى، مشيرا إلى ثبوت صحة المستندات والشهادات المقدمة للجنة وسلامة أوراق كل المرشحين تماشيا مع شروط الترشح.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم 10 ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة.