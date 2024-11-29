شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يواصل المران منفردا اليوم فى التتش بعيدا عن تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى اليوم الجمعة التدريب منفرداً على ستاد التتش تنفيذاً لعقوبة جهاز الكرة التى وقعت له وذلك لليوم الثانى على التوالى بعدما تدرب أمس الخميس فى ظل حصول لاعبى الفريق على راحة من التدريبات.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتعلت نيران الأزمة عندما أبدى إمام عاشورغضبه من استبعاده من المشاركة سواء أساسيًا أو كبديل في لقاء ستاد أبيدجان الذي انتهى بفوز الأهلي برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوي بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشورمليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في اللقاء

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدي اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده في استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته في مران الفريق باليوم التالى اعتراضا على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة في الأهلي قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.