شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية التى تقام اليوم، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اللجنة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وحضر حتى الآن 10 هيئات من أصل 14 لهم حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

ويتنافس الثنائى حسام الدين مصطفى، الرئيس الحالي للجنة، وأحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين، على منصب الرئيس.

وعلى منصب النائب يتنافس الثنائى أمل مبدى وأحمد أدم، وعلى منصب أمين الصندوق تقدم كلا من أشرف العجيل وعماد رمضان، وفى العضوية تقدم رامى عبد الحميد، إبراهيم أمين، شعبان الخطيب، محمد عبد اللاه، حنان محسن، محمد دسوقي، محمد يحيي، نصر السيد يوسف، عصام زيدان، سمير جبارة، إيهاب حسنين، أحمد منطاش.

وتضم الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة: مقسمة إلى 10 أولمبية و4 بارالمبية.