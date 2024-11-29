شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مطالب أكرم توفيق المالية لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة التخطيط للكرة بـ الأهلي مطالب أكرم توفيق لاعب الفريق لتجديد عقده، بعدما فوجئت اللجنة باللاعب يطلب الانضمام للفئة الأولى بالفريق من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ورغم تقدير الجميع داخل النادي لجهود أكرم توفيق ودوره المؤثر مع الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أن اللجنة أبدت دهشتها من مطالب اللاعب، حيث تم وصفها بالمُبالغ فيها، وتبحث اللجنة موقف اللاعب.

وقال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي قررت تجديد عقد أكرم توفيق بسبب دوره الهام مع الفريق فضلاً عن كونه من اللاعبين المُلتزمين لكن هناك رغبة في التحدث معه بشأن تخفيض مطالبة المالية للموافقة عليها وحسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

بعيدا عما سبق، يناقش مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة ملف تدعيم الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما كشفت المباريات الأخيرة عن معاناة شديدة يواجهها دفاع المارد الأحمر بسبب الأخطاء القاتلة التى تسببت فى اهتزاز شباك الفريق بـ3 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الاتحاد السكندرى بالدورى واستاد أبيدجان الإيفواري في بداية مشوار الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي وهما المباراتان اللتان انتهتا بالتعادل 1-1 وفوز الأهلي 4-2 على التوالي.

وفي هذا الشأن قال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي اتفقت على تدعيم الدفاع أولاً وقبل أى مركز آخر بحسب اجتماعات ورؤية لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها مختار مختار، والتي طلبت بدورها من إدارة الإسكاوتنج ترشيح أفضل المدافعين في الدوري المصري تمهيداً للتعاقد مع أحدهم على وجه السرعة في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن تراجع مستوى الدفاع بالإضافة إلى كثرة إصابات لاعبيه وتحديداً المغربي أشرف داري جعل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تُقرر التعجّل بالبحث عن صفقة قوية في الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة تتمثل في عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بمعظم المدافعين المعروضين عليه من الدورى المصرى، حيث تم ترشيح كل من مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي زد وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا الذي يُجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والدفاع، كما تم ترشيح ثنائي نادي مودرن سبورت علي الفيل ومحمود رزق لكن المدير الفني للأهلي لم يوافق بشكل نهائي على أحداً من هؤلاء المدافعين لذا تحاول إدارة النادي إقناعه بأحدهم لتدعيم الدفاع في يناير.