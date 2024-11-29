شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الطيران.. والأهلى مع المعادى فى مؤجلات محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الطيران اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025، فيما تشهد نفس الجولة لقاء الأهلى أمام المعادن.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك فى كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السادسة، ويتبقى لكل فريق 4 مواجهات مؤجلة، حيث يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.