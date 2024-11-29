شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب موقف بيرسى تاو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الزمالك موقف الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الأهلى مع ناديه، خاصة أن اللاعب لا يشارك باستمرار مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة، وقاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء حال استمرار ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وطرح اسم الجنوب أفريقي بيرسي على طاولة مسئولى ملف التعاقدات فى نادي الزمالك، وهناك ترحيب قوي بالتعاقد مع اللاعب، خاصة أن سابقة الأبيض فى ضم اللاعبين الذين تخلى عنهم الأحمر فى الفترة الأخيرة أتت بثمارها وبالتحديد فى صفقتى ناصر ماهر وأحمد حمدي.

ويسود اتجاه قوي داخل أروقة نادي الزمالك بأن صفقة بيرسي تاو ستكون مفيدة للقلعة البيضاء، لكنهم يعلمون أن هناك أكثر من عقبة فى التعاقد مع اللاعب على رأسها المقابل المادى الكبير الذى يتقاضاه فى النادى الأحمر والذى يفوق قدرات خزينة النادي الأبيض.

كما تمثل قائمة اللاعبين الأجانب عقبة أمام نادي الزمالك خاصة أن بها 4 لاعبين حالياً وستكتمل حالة التعاقد مع الإنجليزي أوفى إيجاريا صفقة الفريق المحتملة التى يصمم عليها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ولكن يبقى فى هذه المعضلة حلاً وهو التخلى عن أحد الأجانب فى القائمة.

ويعتبر الموسم الحالي هو الأخير في عقد بيرسي تاو مع الأهلي، ولا يوجد تفكير من قبل إدارة القلعة الحمراء فى تجديد عقد اللاعب، على أن يرحل بعد نهاية الموسم الحالي بالمجان أو يتم بيعه فى يناير المقبل بشرط حصوله على باقي مستحقاته عن الموسم الجارى،والمُقدّرة بـ500 ألف دولار، أي 25 مليون جنيه مصري تقريباً.