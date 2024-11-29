شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد البنك الأهلى فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلى لمواجهة البنك الأهلى في المباراة التي تجمعهما على استاد السلام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى المصرى، ويسعى فريق الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعطلت مسيرة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من بيراميدز والاتحاد السكندرى والمصرى.

رحلة الدفاع عن اللقب

يتطلع مارسيل كولر إلى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

ويسعى فريق للأهلى للحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبى الفريق بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة فى كأس إنتركونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

موعد مباراة الأهلى القادمة ضد البنك الأهلي في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري

تُذاع مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة للدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام استثنائي للدوري المصري

تُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.