شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يطمئن على بدلاء بتروجت فى ودية الرجاء قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، على جاهزية بدلاء الفريق قبل مواجهة فاركو المقرر لها الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

وخاض بتروجت مباراة ودية أمس الأربعاء، أمام الرجاء المطروحى التى فاز بها الفريق البترولى بثلاثية نظيفة، والتي دفع خلالها سيد عيد باللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسى خلال المباريات الماضية.

وطالب سيد عيد اللاعبين بغلق صفحة هزيمة مباراة الإسماعيلى والاستعداد بكل قوة لمواجهة فاركو التي لن تكون سهلة على الفريق، بعد المستويات التي يقدمها المنافس خاصة بعد فوزه على إنبى في الجولة الماضية.

ووعد سيد عيد بمنح كل اللاعبين الذين يبذلون أقصى جهد خلال التدريبات، فرصة المشاركة بشكل أساسى في المباريات المقبلة.