شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطالب اتحاد الكرة بمعسكر لمنتخب الشباب فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بمعسكر لشباب الفراعنة فى يناير المقبل، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم أفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بعد الملحمة الكروية التى ظهر فيها الفراعنة بروح قتالية عالية وأسقطوا تونس بهدف رغم طرد لاعب من مصر في الشوط الأول.

وأكد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام تونس في دورة شمال إفريقيا المقامة في الإسماعيلية.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وفقا للظروف، ولعبنا أمام منتخب تونس الجيد ناقصى العدد، لم نتوقف عن الكفاح رغم كل ما مررنا به".