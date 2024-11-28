شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ رحلة تأمين نجومه من الرحيل المجانى بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رحلة تأمين نجومه من الرحيل المجانى بنهاية الموسم، حيث يوجد 8 لاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع للدراويش.

وكلف مجلس إدارة الإسماعيلى، الثنائى على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان نائبه والقائم بأعمال مدير الكرة بفتح باب المفاوضات مع اللاعبين الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم كل من الحارس كمال السيد، ومحمد نصر وعبد الله محمد وعماد حمدى ومحمد حسن وهشام محمد ومحمد بيومى وعبد الله السعيد.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في التوصل لاتفاق مع اللاعبين على التجديد، خاصة أن النادى موقوف عن القيد لمدة فترتين مرت منها فترة وحيدة، ويتبقى فترة الانتقالات الشتوية، حيث لن يستطيع الدراويش تدعيم صفوفه بصفقات هذا الموسم.

ويخشى مسئولو الدراويش من رحيل هؤلاء اللاعبين بشكل مجانى مثلما حدث مع محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وعصام صبحى بعدما فشل النادى في التوصل لاتفاق معهم لتجديد التعاقد.