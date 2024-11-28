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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة 2024 – 2025 بمشاركة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ عمر مراد _ اسماء عمرالخميس، 28 نوفمبر 2024 07:51 م
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات النسخة الجديده من عمر بطولة كأس رابطة الأندية لموسم 2024 – 2025 كاملة.
وكانت حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه.
وحصد فريقى مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالى 2022 - 2023 ، 2023 - 2024 .
وجاء مواعيد المباريات كالتالى :
مواعيد مباريات الأدوار الاقصائية
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