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مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة 2024 – 2025 بمشاركة الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ عمر مراد _ اسماء عمر

الخميس، 28 نوفمبر 2024 07:51 م

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات النسخة الجديده من عمر بطولة كأس رابطة الأندية لموسم 2024 – 2025 كاملة.

وكانت حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه.

وحصد فريقى مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالى 2022 - 2023 ، 2023 - 2024 .

وجاء مواعيد المباريات كالتالى : 

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مواعيد مباريات الأدوار الاقصائية
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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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