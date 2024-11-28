شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى وسموحة فى دورى nile بسبب قرار كاف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري بعد تحديد موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 22 ديسمبر المقبل بدلا من 13 من الشهر ذاته.

وتأجلت مباراة الأهلي مع بطل الجزائري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتيال 2024 في قطر إذ سيخوض كأس التحدي ضد الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 14 ديسمبر المقبل، وحال انتصاره سيواجه ريال مدريد في النهائي يوم 18 ديسمبر، لذلك قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي مع سموحة لتقام يوم 7 يناير 2025 في استاد القاهرة في الخامسة مساءً.

كما قررت تأجيل مباراة سموحة ضد مودرن سبورت في الجولة الثامنة من الدوري لتقام يوم 12 يناير 2025 على استاد الإسكندرية في الخامسة مساءً.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.