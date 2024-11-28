شكرا لقرائتكم خبر عن مران المصرى.. تدريبات خفيفة واستشفاء قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، منذ قليل، على استاد الكلية الحربية أول تدريباته استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على استاد السويس الجديد.

وجاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأمس كاملة أمام فريق إنيمبا النيجيرى، والتى انتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين، ثم خضعت تلك المجموعة لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أى آثار للإرهاق، فيما خاض باقى اللاعبين مرانًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

ورفض على ماهر المدير الفنى للمصرى، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على إنيمبا النيجيري في دور المجموعات بالكونفدرالية بثنائية نظيفة، ليستأنف الفريق تدريباته بمعسكر الكلية الحربية، استعداداً لمواجهة بيراميدز نظراً لضيق الوقت.

وكان المصري فاز في الجولة الثالثة من الدوري على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصري صرف مكافآت اللاعبين بشكل فوري بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع الجونة، ثم فاز في الجولة الثالثة على الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل المصرى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط خلف الأهلي وبيراميدز واللذان يمتلكان نفس رصيد النقاط