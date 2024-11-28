شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد أشرف دارى قبل نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلي جهود مدافعه المغربى أشرف دارى بعد 10 أيام، وتحديدا قبل مباراته فى نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال للأندية، والمقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل.

ويعاني أشرف داري من الإصابة في كاحل القدم، وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، وخاض مؤخرا مرحلة جديدة من التأهيل وهي عبارة عن الجري حول الملعب وتدريبات بالكرة.

واقترب المغربى أشرف دارى من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه عقب مباراته أمام البنك الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى المصرى.

ويغيب أشرف داري عن الأهلي بسبب تجدد الإصابة بالتواء فى الكاحل، وهى الإصابة التى تعرض لها فى شهر سبتمبر الماضى خلال تواجده فى معسكر منتخب المغرب.

وخضع أشرف دارى لبرنامج تأهيلى مكثف خلال الفترة الماضية، ويخوض في الوقت الحالي مرحلة جديدة من التأهيل وهي الجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة البنك الأهلي.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي سوى دقائق معدودة في مباراة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال للأندية، قبل أن تتجدد إصابته بالتواء في الكاحل.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري، حيث يقبع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن كلا من بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري.