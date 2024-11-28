موعد مباراة المصرى وبلاك بولز فى الجولة الثانية بمجموعات الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق المصرى البورسعيدى مواجهة قوية أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصرى وبلاك بولز

ويلتقى المصرى البورسعيدى في الثالثة عصر الأحد 8 ديسمبر المقبل بلاك بولز على الأراضى الموزمبيقية في ثانى مواجهات دور المجموعات بالكونفدرالية.

المصرى ضد إنيمبا

ونجح محمود حمادة لاعب وسط النادى المصرى، فى قيادة فريقه لفوز تاريخى أمام إنيمبا النيجيرى فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى الكونفدرالية.

سجل محمود حمادة هدفى المصرى ضد إنيمبا ليصبح أول لاعب يسجل ثنائية فى دور المجموعات، ويقود فريقه لحصد النقاط الثلاثة الأولى فى المجموعة، كما أصبح عاشر لاعبا يسجل ثنائية للمصرى في البطولات الأفريقية.

وأصبح محمود حمادة اللاعب رقم 35 في تاريخ المصرى الذى يسجل للنادى في البطولات الأفريقية القارية، كما حصل على رجل المباراة وفقا لإحصائيات موقع "سوفاسكور".

وبهذه النتيجة حصد فريق المصرى البورسعيدى أول ثلاث نقاط له من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية التي تضم كل من بلاك بولز الموزمبيقي والزمالك وإنيمبا النيجيري.