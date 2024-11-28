شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش بعد عودته للزمالك: ربنا يجعلها آخر إصابة والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن سعادته بعودته للمشاركة في المباريات مجدداً بعد إصابتى الصليبى المتتاليتين، اللتين تعرض لهما مؤخراً وتسببتا فى ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة وتعطيل مشواره مع القلعة البيضاء.

وكان الونش انضم لقائمة الزمالك لأول مرة بعد العودة من الإصابة أمام بلاك بولز الموزمبيقي فى الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالأمس الأربعاء قبل أن يشارك فى أول مباراة ودية مع الأبيض اليوم الخميس أمام فريق مدينة نصر.

وكتب الونش عبر "أستوري إنستجرام" "الحمد لله رب العالمين على العودة وربنا يبعد عن كل اللاعبين الإصابات ويجعلها آخر إصابة يارب وشكراً من قلبي للناس اللى وقفت جمبي من جهاز طبي ومجلس إدارة ولاعبين وطبعاً الجمهور اللى واقف فى ضهرنا".

فى سياق مختلف قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادى، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.