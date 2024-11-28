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غزل المحلة يُحفّز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد - أسماء عمر

الخميس، 28 نوفمبر 2024 06:30 م

رصد مسئولو غزل المحلة مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك بالدوري، ويستعد غزل المحلة لمواجهة نادى الزمالك، فى اللقاء الذى يجمعهما فى الثامنة مساء الاثنين 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى والذى يقام باستاد غزل المحلة.

وكان مجلس إدارة غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، قرر صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق لتحفيزهم بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، فى الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين ببطولة الدورى المصرى.

وفاز غزل المحلة فى مباراة الجولة الثالثة على الجونة بهدف نظيف سجله عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة.

وتقدم غزل المحلة فى جدول مسابقة الدورى ليحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبياً مع الإسماعيلى فى الجولة الأولى التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، ثم خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً فاز على الجونة فى عقر داره بهدف نظيف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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