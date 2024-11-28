شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تغريم إمام عاشور مليون جنيه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه، بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى يوم الثلاثاء الماضى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في اللقاء.

وكان ”الخليج 365” قد نشر خبر تغريم إمام عاشور، مؤكدا أن القرار جاء بعد اعتراض اللاعب على قرار عدم مشاركته في المحاضرة الفنية التي سبقت مران الأمس في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدي اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده في استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته في مران الأمس اعتراضا على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة في الأهلي قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.