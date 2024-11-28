شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لكرة القدم يطلق موقعه الإلكترونى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد.

ومن المقرر أن يتم تدشين الموقع الرسمي الجديد لاتحاد الكرة فى مؤتمر صحفى يعقد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر الاتحاد.

يهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث سيوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملاً لتاريخ كرة القدم المصرية.

ومن المتوقع أن يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.