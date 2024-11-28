شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبو ريدة تدعو الجمعية العمومية لحضور مؤتمر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت قائمة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة القادم بالتزكية، إلى حضور المؤتمر الصحفى الذى يعقد السبت المقبل، لتقديم القائمة لوسائل الإعلام.

وتعقد قائمة هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر السبت المقبل، بأحد الفنادق، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة هانى أبو ريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحرى ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة السبت المقبل قبل المؤتمر الصحفي.