شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتدرب منفردا فى التتش تنفيذا لعقوبة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تواجد، اليوم، إمام عاشور لاعب الأهلي في ملعب مختار التتش وأدى مرانا منفردا، رغم حصول الفريق الأحمر على راحة سلبية اليوم، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه بتغريمه مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع وتدربه منفردا.

وقررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء الماضي، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في اللقاء.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل قام إمام عاشور بالاعتراض على قرار عدم مشاركته في المحاضرة الفنية التي سبقت مران الأمس في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري الماضية، وعدم المشاركة أساسيا او احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، وتبعها عدم مشاركته في مران الأمس اعتراضا على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة في الأهلي قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع، بسبب ما بدر منه وخروجه عن النص، بسبب عدم المشاركة أساسيا في مباراة استاد أبيدجان.