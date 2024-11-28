شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مجلس إدارة زد مع اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة نادى زد إف سي على حضور مران الفريق أمس الأربعاء، من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم في المباريات المقبلة بالدوري المصري، لتقديم عروض قوية في الفترة الماضية، لاسيما أن الفريق لم يقدم المستويات المنتظرة منه في المباريات الثلاث الماضية.

ويستعد فريق زد لمواجهة حرس الحدود يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل زد مع الجونة سلبيا في الجولة الافتتاحية ثم خسر من الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الجولة الثالثة واكتفى بنقطتين فقط يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الدوري المصري.

وأكد أعضاء مجلس إدارة نادي زد للاعبين أن المجلس يتفهم صعوبة المنافسة في الموسم الحالي، باعتباره موسم استثنائي ونعلم أن كل الفرق تقاتل للحصول على نقطة، ولكن طالبوا اللاعبين بالتركيز والاجتهاد في المباريات القادمة لوضع الفريق في مركز متقدم بجدول الدوري.

وطالب مجلس الإدارة اللاعبين بضرورة استعادة العروض القوية التي ظهروا عليها في الموسم الماضي، لاسيما وأن الفريق لديه طموح في المنافسة على التواجد بالمربع الذهبي وتكرار الطفرة التي أظهرها الفريق في الموسم الأول بالدوري الممتاز.