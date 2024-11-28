شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة 3x3 يغادر إلى مدغشقر للمشاركة بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة منتخب كرة السلة رجال وسيدات 3x3 إلى مدغشقر، للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر المقبل، والمؤهلة لكأس العالم 2025.

وتضم البعثة كلا من إنجى صلاح، ملك سامى، حبيبه محمد، رضوى سالم، تحت قيادة أحمد جمعة مديرا فنيا.

وعلى مستوى الرجال أحمد ياسر عبد الوهاب، حازم المشد، محمد أشرف، كريم موسى، وتحت قيادة محمد سمير سويدان المدير الفنى.

وتقام بطولة السوبر المصرى البحرينى فى البحرين بمشاركة أندية الأهلى والاتحاد السكندرى والمنامة والأهلى البحرينى، حيث يقام النهائى بعد غد السبت.