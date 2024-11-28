شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ضمن أبرز الوجوه الجديدة فى اختيارات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن انضمام أكثر من وجه جديد للمنتخب وتألق أسماء كانت بعيدة عن المشاركة بصفة أساسية يأتي على رأس هذه الأسماء إبراهيم عادل نجم بيراميدز، والذى تألق بقميص الفراعنة وأحرز هدفين تحت قيادة حسام حسن.

من بين هذه الأسماء التى تألقت مع المنتخب أحمد حسن كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأسامة فيصل وأحمد عيد وحسام عبد المجيد لاعبو المنتخب الأوليمبي ومصطفى شوبير حارس المرمى وطاهر محمد طاهر الذى تألق بإحرازه هدف في مرمى كاب فيردي، ومحمد ربيعة لاعب سموحة الجديد.

تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للمركز الـ33 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لمنتخبات العالم خلال شهر نوفمبر الجارى.

وضمن منتخب مصر التواجد فى بطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب بعد تعادله أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة والتى شهدت منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتراجع منتخب مصر للمركز الـ33 فى تصنيف فيفا بعدد نقاط بلغ 1526.25 نقطة.