شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 28 / 11 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 11 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، منها منتخب مصر فى المركز الـ33 فى تصنيف فيفا لشهر نوفمبر، والأهلي فى القائمة النهائية لجائزتى الأفضل فى العالم والشرق الأوسط.

منتخب مصر يتراجع للمركز الـ33 فى تصنيف فيفا لشهر نوفمبر

تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للمركز الـ33 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لمنتخبات العالم خلال شهر نوفمبر الجارى.

الأهلى فى القائمة النهائية لجائزتى الأفضل فى العالم والشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن تواجد النادى الأهلى فى القائمة النهائية المنافسة على الفوز بجائزة أفضل نادٍ فى العالم والأفضل فى الوطن العربى والشرق الأوسط.

أزمة باتشيكو مع الزمالك.. الخواجة يرفض التسوية والأبيض يلجأ للمحكمة

رفض جيمى باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك العرض الذى تقدم الزمالك به لتقسيط وتسوية مستحقاته لدى النادى، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى الأبيض، وذلك من أجل حسم حلول ودية ترضى الطرفين.

اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد نتائج انتخابات مجالس إدارات 17 اتحادا رياضيا

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس نتائج انتخابات مجالس إدارات 17 اتحادا رياضيا أولمبيا وغير أولمبى، بعدما حازوا على ثقة الجمعيات العمومية خلال الانتخابات التى بدأت منذ 6 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.

الزمالك يهزم مدينة نصر بهدف حسام أشرف وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



فحص طبى لحمزة المثلوثى بعد إصابة القفص الصدرى فى مباراة بلاك بولز أمس

يخضع حمزة المثلوثى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى فحص طبى خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة الفريق أمام بلاك بولز بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.



رئيس البارالمبية الدولية: زيارة الرئيس السيسى أكدت اهتمامه بذوى الهمم

أكد أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أن زيارته إلى مصر لم تستغرق سوى 3 أيام، إلا أنها كانت زيارة تعليمية واستكشافية، حيث زار خلالها عدة منشآت رياضية مثل العاصمة الإدارية ومدينة مصر الأولمبية ومجمع صالات حسن مصطفى بأكتوبر والمركز الاولمبى بالمعادى.