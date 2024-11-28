شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزهور يختار أيمن بيرم سكرتيرا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أيمن بيرم عضو مجلس الإدارة بمهام السكرتير العام للنادي، خلفاً لمحمد مطيع الذي تقدم باستقالته من منصب السكرتير العام وعضو مجلس الإدارة عقب نجاحه في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو على مقعد الرئاسة.

جاء قرار المجلس بتكليف أيمن بيرم بهذا المنصب بالإجماع وذلك بعد تقدم محمد مطيع باستقالته.

ويشغل الدكتور أيمن بيرم منصب عضو مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي منذ عام 2017، و هو عضو مؤثر و كان له مجهودات كبرى في فرع النادي بالتجمع الخامس وايضا كان له نشاط كبير في النادي قبل انضمامه إلى مجلس الإدارة.