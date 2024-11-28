شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرحيم إيشو فى حسابات جوميز بعد هدف بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفربق الزمالك، الاعتماد على أحمد عبد الرحيم إيشو، خلال الفترة المقبلة في المباريات التي سيخوضها الفريق الأبيض.

ويأتي اهتمام جوميز بالاعتماد على إيشو بعد الهدف الذى أحرزه اللاعب في مرمى بلاك بولز بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، و الذى يعد الهدف القارى الأول له.

وسجل إيشو الهدف الأول للزمالك في مرمى بطل موزمبيق، في الدقيقة 45 من أحداث المباراة، ليسجل بعدها دونجا الهدف الثانى للزمالك.

نجح جوميز المدير الفني للزمالك في اكتشاف اللاعب الشاب أحمد إيشو في منطقة الوسط وظهر اللاعب بشكل جيد وأحرز الهدف الأول للفريق وهو ما أعطاه ثقة كبيرة في إمكانياته طيلة أحداث اللقاء.