شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل السوبر المصرى للسلة بين الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة السوبر المصرى لكرة السلة، والتى تجمع فريقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى، فى السادسة من مساء اليوم بالمباراة التى تقام بالبحرين.

تضم قائمة الأهلى فى البطولة كلا من سيف سمير، عمرو الجندى، إيهاب امين، عمرو زهران، رامى سرحان، إبراهيم زهران، مؤمن خيرى، مصطفى كيجو، احمد مهيب، محمد خيرى، عبدالله محمد، عمر طارق، رامى ابراهيم، جون روبيرسون.

بينما تضم قائمة الاتحاد السكندرى ويليام شيري، أنس أسامة، هيثم كمال، علي أحمد، أحمد عادل، يوسف شحاتة، عبد الرحمن خالد، يوسف شوشة، محمد طه، أحمد أبو العلا، ياسر صلاح، باسم الليثي ، جاسر الكيكي، ياسين ياسر.

ومن المقرر أن يقام غدا السوبر البحرينى حيث يلتقى فريقا المنامة والأهلى البحرينى، على أن يلتقى الفائزان من السوبر المصرى والبحرينى بعد غد السبت في السوبر المصرى البحرينى، بينما يلتقى الخاسران من كل مباراة في نفس اليوم.