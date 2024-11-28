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الزمالك يبدأ الاستعداد للمحلة السبت

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:20 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادى، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق، مباراة ودية ظهر اليوم أمام فريق مدينة نصر فاز فيها الزمالك بهدف دون رد، سجله حسام أشرف.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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