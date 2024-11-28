شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سوبر السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى، اليوم، الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى لقاء السوبر المصرى، والذى يقام بالبحرين للعام الثانى على التوالى.

ومن المقرر أن يقام غدا السوبر البحرينى، حيث يلتقى فريقا المنامة والأهلى البحرينى، على أن يلتقى الفائزان من السوبر المصرى والبحرينى بعد غد السبت في السوبر المصرى البحرينى، بينما يلتقى الخاسران من كل مباراة في نفس اليوم.

قائمة الأهلى والاتحاد السكندرى

تضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من سيف سمير، عمرو الجندى، إيهاب امين، عمرو زهران ، رامى سرحان، إبراهيم زهران، مؤمن خيرى، مصطفى كيجو، احمد مهيب، محمد خيرى، عبدالله محمد، عمر طارق، رامى ابراهيم، جون روبيرسون.

بينما تضم قائمة الاتحاد السكندرى ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

بعثة سلة الأهلي تستقبل وفد الاتحاد المصري بالبحرين

استقبلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي برئاسة محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي وفد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي في فندق الإقامة بالبحرين، وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري.

كان في استقبال وفد اتحاد كرة السلة كل من محمد شوقي والإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق و طارق الغنام المدير الإداري، والدكتور وليد الخراط إداري الفريق، وحرص شوقي وأوجستي على توجيه التهنئة لعمرو مصيلحي وأعضاء الاتحاد على فوزهم في الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

وخلال الجلسة أكد عمرو مصيلحي أنه حرص على زيارة بعثة الأهلي لتقديم كل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل اللائق الذي يشرف كرة السلة المصرية، وأن يفوز الفريق الذي يستحق.

وفي المقابل أكد أوجستي بوش لوفد الاتحاد المصري لكرة السلة أن إقامة بطولة السوبر خارج حدود مصر يعد تجربة جيدة ولها الكثير من الفوائد، وأنه يسعد بذلك للموسم الثاني على التوالي، ويتمنى أن يتواصل الأمر في أكثر من دولة خلال السنوات المقبلة، وخاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يراها للأهلي في كل البلاد التي زارها مع الفريق.

وعقب ختام الجلسة حرص وفد اتحاد كرة السلة على التقاط صورة تذكارية مع بعثة الأهلي.

إيهاب أمين: لاعبو الأهلى لديهم إصرار على التتويج بكأس السوبر المصرى للسلة

أكد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى أن لاعبى الأهلى لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر المصرى، رغم أنه يدرك جيدًا مدى صعوبة مواجهة فريق الاتحاد السكندرى لما يمتلكه الفريق المنافس من قدرات مميزة.

وقال إيهاب أمين إن لاعبي الأهلي يأملون في تكرار الفوز بلقب كأس السوبر على الأراضي البحرينية مثلما فعلوا في الموسم الماضي على حساب الزمالك، مؤكدًا ثقته في قدرات زملائه ورغبتهم الجادة في حصد لقب البطولة.

وأعرب أمين عن أمنيته في أن تحضر جماهير الأهلي لقاء الليلة أمام الاتحاد بأعداد كبيرة لمؤازرة الفريق، لأنهم الحافز الأكبر للاعبين دائمًا لتحقيق الألقاب.

ويلعب الفريق الفائز من مباراة كأس السوبر المصري أمام الفائز في مباراة كأس السوبر البحريني التي تجمع بين الأهلي والمنامة البحرينيين، وذلك على لقب كأس السوبر المصري البحريني يوم السبت 30 نوفمبر.