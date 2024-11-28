شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: مجلس الزمالك يفتح تحقيقًا فى اختفاء عقد عمر خضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، رئيس قطاع ناشئى نادى الزمالك أنه سيتم فتح تحقيق فى أزمة اختفاء عقد بيع عمر خضر لاعب الفريق إلى نادى زد، بعدما كثف المسئولون البحث عن العقد لدراسة جميع بنوده ومعرفة حقوق القلعة البيضاء.

وأضاف بدر حامد، فى تصريحاته لـ الخليج 365، أنه تم البحث عن العقد المبرم بين مجلس الزمالك السابق ونادى زد، بشأن شراء الأخير اللاعب عمر خضر الذى انتقل لصفوف نادى أستون فيلا الإنجليزى، من أجل معرفة النسب المستحقة للزمالك فى حالة إعادة بيع اللاعب إلا أنه لم يتم العثور عليه.

وكشف بدر حامد أن المجلس مازال يبحث عن العقد لدراسته، ومن المتوقع أن يتم اللجوء لنادى زد الذى يمتلك النسخة الثانية من العقد لمعرفة بنوده بالتفصيل.

وكان مسئولو نادى الزمالك طلبوا من نظرائهم بنادى زد نسبة النادى من إعادة بيع عمر خضر إلى نادى أستون فيلا الإنجليزى، والتى تبلغ 20% من قيمة عقده.

وقرر مسئولو الزمالك التواصل مع زد للحصول على نسبة النادى من إعادة بيع اللاعب، خاصة أن تعاقد الزمالك مع زد يمنح الأبيض الحصول على 20% نسبة إعادة بيع.

عمر خضر من مواليد 2006 بمحافظة الإسكندرية، كان لاعبا فى قطاع الناشئين بالزمالك، ثم انتقل إلى فريق زد إف سى فى يناير 2022 مقابل 4 ملايين جنيه، فى أغلى صفقة ناشئين وقتها، وبعد الانتقال إلى زد انضم لمنتخب الناشئين، وشارك فى البطولة العربية وأمم أفريقيا للناشئين.

وفى أغسطس 2023 أعلن مسئولو فريق أستون فيلا ضم اللاعب، ونشر "الفيلانز" بيانا رسميا عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه: "يسر أستون فيلا أن يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية المثيرة، عمر خضر، من زد إف سى".