شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على المركز الـ30 فى تصنيف فيفا لشهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

حافظ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على المركز الـ30 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لمنتخبات العالم خلال شهر نوفمبر الجارى.

وضمن منتخب مصر التواجد فى بطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب بعد تعادله أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة والتى شهدت منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

حافظ منتخب مصر إلى المركز الـ30 فى تصنيف فيفا بعدد نقاط بلغ 1526.25 نقطة.



تصنيف فيفا

وتواجد منتخب مصر فى المرتبة الثالثة أفريقيا خلف منتخبى المغرب والسنغال أصحاب الصدارة على التوالى، بعدما نجح فى تحقيق انتصارين هامين على منتخب موريتانيا على التوالى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيما حافظ منتخب المغرب على صدارة ترتيب منتخبات قارة أفريقيا فى المركز الـ14.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالى بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل على موريتانيا فى الجولة الرابعة.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2024 كالتالي..

1- المغرب الأول أفريقيًا - الـ13 عالميًا.

2 - السنغال الثاني أفريقيًا - الـ20 عالميًا.

3 - مصر الثالث أفريقيًا - الـ30 عالميًا.

4 – نيجيريا الرابع أفريقيًا - الـ36 عالميًا

5 – الجزائر الخامس أفريقيًا - الـ37 عالميًا

6 - كوت ديفوار السابع أفريقيًا - الـ40 عالميًا.