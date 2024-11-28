اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد نتائج انتخابات مجالس إدارات 17 اتحادا رياضيا

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القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس نتائج انتخابات مجالس إدارات 17 اتحادا رياضيا أولمبيا وغير أولمبى، بعدما حازوا على ثقة الجمعيات العمومية خلال الانتخابات التى بدأت منذ 6 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارات الاعتماد لمجالس الإدارة الجدد بواقع 17 اتحادا رياضيا للدورة الجديدة 2024 / 2028 وجاءت تلك الاتحادات بواقع 10 اتحادات أولمبية و7 غير أولمبية وهم كالتالي.. اتحاد الرماية، اتحاد الفروسية، اتحاد ألعاب القوى، اتحاد كرة السلة، اتحاد السباحة، اتحاد الهوكي، اتحاد الجودو، اتحاد رفع الأثقال، اتحاد التايكوندو، اتحاد الجمباز.

وضمت قائمة الاتحادات غير الأولمبية التي انتهت من اختيار مجالس إدارات جدد واعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية كل من: اتحاد كرة السرعة، اتحاد الدراجات النارية، اتحـاد الكاراتية، اتحاد الهجن، اتحاد الكاراتية التقليدي، اتحاد الغوص والإنقاذ، اتحاد البليارد.

وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية للدورة 2024 / 2028 بفوز حازم حسنى أحمد عبد العليم عن منصب الرئيس وعن منصب العضوية كل من : خالد ابراهيم عبد الحميد العقاد، السيد محمد السيد مخيمر، محمد أسامة أحمد رشدي، إسلام محمد كمال عبد الحى محمد غنيم، اسلام على أحمد على، محمود سيف الدين عبد العظيم عبدلله، مصطفى عاطف محمد على أحنيش.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية للدورة 2024 / 2028 والتي أقيمت بنظام القائمة المغلقة بفـوز إسماعيل محمد حامد شاكر المرقبي، في منصب الرئيس، كريم زهير فهمي السبكي عـن منصـب نائب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من محمد يوسف أحمد علما، عمرو أحمد ممدوح عبد الهادي، إبراهيم مليجي سعيد أبو العزم، نهلة أحمد فتحي الصواف، هديل محمد توفيق الحداد، فيما جاءت قائمة الاحتياطي ميريت فيكتور فانوس، إسلام عمرو عيد، أيمن وفيق يسرى، إبراهيم محمد فريد البسطويسى.

بينما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى للدورة 2024 / 2028 بفـوز حاتم السيد على فودة عن منصب الرئيس، وفي منصب العضوية كل من أحمد حمزة خليفة محمد، مجدى عبد البديع معوض أبو الحسن، محمد بدرى عبد الحميد حسين، أمين شعبان أمين ابراهيم، مجدة عبد المحسن ابراهيم الخواجة، فتحي محمد محمود ابراهيم، محمد يحيى متولى متولي أبو فندى، راشد أحمد راشد.

وتم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحـاد المصـري لكرة السلة للـدورة 2024 / 2028 بفـوز عمرو أحمد مصيلحي على عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من محمد فتحي أحمد محمد، طارق سعيد إبراهيم سالمان محمد نبيل محرم، محمد محمد إيهاب محسن، أحمد محمد حسن الشرقاوي، مصطفى إبراهيم فوزي، نيرة محمد أنور عبد الحميد، أيمن على ابراهيم أحمد.

واعتمدت أيضا اللجنة الأولمبية المصرية نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحـاد المصري للسباحة للـدورة 2024 / 2028 بفـوز ياسر محمد إبراهيم إدريس عن منصب الرئيس، أمير عبد الجواد أحمد داوود عـن منصـب السكرتير العام، أحمد هارون أحمد الدمرداش توني عـن منصـب نائب الرئيس، محمد عبد العزيز إسماعيل رزق عـن منصـب نائب الرئيس، هشام فاروق محمد عبد الحميد محمد العامري عـن منصـب أمين الصندوق، وعن منصب العضوية كل من: الشيماء الدمرداش زكى موسى، محمد ابراهيم مصطفى محمد، محمد حسن عبد الرحمن على عثمان، يحيى زكريا يحيى ضو، اسلام إبراهيم درويش صميدة، نادر محمد عبده صالح، أحمد وفيق محمد الفيتورى.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلـس إدارة الاتحـاد المصـري للهوكي للـدورة 2024 / 2028 بفـوز أشرف حسين فرحات سعيد عن منصب الرئيس، وفي منصب العضوية كل من حاتم حسن نبيه الفكهانى، طارق عامر محمد محمود، محمد درويش حسن، تامر محمد حسنى محمد، أحمد نعيم راضي محمد.

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية نتيجـة انتخابات مجلـس إدارة الاتحـاد المصري للجودو للـدورة 2024 / 2028 بفـوز محمد مطيع فخر الدين الزهوي عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من طارق عز الدين عبد المنعم، أحمد عبد الحميد مصطفى، ايهاب أحمد أبو زيد محمد، محمد سيد أحمد محمد على، حسام الدين صالح محمود عوض الله، ياسر أحمد محمود أحمد محروس، أحمد رياض زكريا المنشاوى.

كما تعتمـد نتيجة انتخابات مجلـس إدارة الاتحاد المصري لرفع الاثقال للـدورة 2024 / 2028 بفـوز محمد أحمد عبد المقصود عن منصب الرئيس، وأحمد سمير أحمد هاشم عـن منصـب نائب الرئيس، محمد إحسان عطية عن منصب السكرتير بالتزكية، مصطفى راغب محمد عـن منصـب أمين الصندوق، وعن منصب العضوية محمد سمير السيد، محمد أيمن فؤاد، انجا سيد محمود، محمد فاروق حامد.

كما تم اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز للـدورة 2024 / 2028 والتي أقيمت بنظام التزكية بفـوز إيهاب أمين أحمد أمين عن منصب الرئيس، أحمد طلعت ربيع عـن منصـب نائب أول، لمياء على محمد عبد الرحمن عـن منصـب نائب ثاني، وعن منصب العضوية كل من نهى عبد الوهاب أبو شبانة، ياسمين سمير الكسان، وائل محمد كمال محمود السرنجاوي، علاء الدين حامد أحمد على مصطفى، روان طارق فاروق أبو شوشة، هبه خالد البوريني.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو للـدورة 2024/ 2028 بفـوز محمد مصطفى على السيد عن منصب الرئيس، محمد مجدى محمد عرفه طايل عـن منصـب نائب الرئيس، حازم محمد أحمد قنديل عـن منصـب أمين الصندوق، وعن منصب العضوية كل من محمد عبد الله السعيد عجيزة، حسن كمال محمود محمد، علاء عبد القوى محمود حفني الهوارى، هيثم محمود خليل الجداوي.

وتم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة للدورة 2024 / 2028 بالتزكية وهم كل من أحمد محمد محمود الخطيب عن منصب الرئيس، سامح محمد محمود عـن منصـب نائب الرئيس، طه فتحي محمد شرف عـن منصـب أمين الصندوق، وعن منصب العضوية كل من شريف يسرى الحفناوي، محمد حسين ابراهيم الكليه، حنان السيد عبد الفتاح، أحمد سالم عبد الله الهوارى، عماد ابراهيم الهابط، هشام محمد بشير محمد.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات النارية للـدورة 2024 / 2028 بالتزكية وهم عمر جلال حسن محمد هريدي عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من يحيى عبد الكريم حمايل رومية، عمرو عبد الكريم أحمد النجار، محمد شريف أحمد رائف محمد، محمد حسن مسعد جمعة، زغلول مهدى مصطفى صيام.

فيما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية للـدورة 2024 / 2028 بفـوز القائمة المغلقة التي تضم محمد محروس محمد الدهراوى عن منصب الرئيس، سيد نصر السيد أبو العلا عـن منصـب نائب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من عصام الدين عبد الرؤوف محمد، سامح الشبراوي طنطا، محمد سعد محمد، أمين حسين أمين الزعبلاوى، خليفة السيد عبدالله، أحمد عزت مبروك المسيدى، وفي قائمة الاحتياطي كل من رجب حسن عبد اللاه، حسام موسى محمد، أحمد زكريا أحمد، أحمد عبدالله محمد منصور.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلـس إدارة الاتحاد المصري للهجن للـدورة 2024 / 2028 الفائزين بالتزكية عيد حمدان حسن عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية محمد حامد سالم، عصام الدين عطية منصور، عواد سليمان سالمان، عايد فتيح عايد، سليمان محمد عياط، حمد خالد شعيب، عبد الستار عبد الرحمن السيد.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي للدورة 2024 / 2028 بفـوز رامي عطية المكاوي عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من أمل فاروق على، أحمد محمد محمد، محمد مصطفى عبد النبي، عبد الرحمن محمود رزق، ابراهيم حسن ابراهيم، عزيزة حسن محمد، أحمد محمد حسونة.

وتم أيضا اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ للـدورة 2024 / 2028 والفائزين بالتزكية هم سامح نبيل محمد الشاذلي عن منصب الرئيس، عـن منصب العضوية كل من محمد أمين عبده، سامح عادل مشرفه، حسام حنفي محمود الغزالي، عبد العال مصطفى شاهين، أشرف محمد عزت البكل، مجدي رمضان أبو عرام، هيثم محمد جعفر.

كما تم اعتماد نتيجـة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للبليارد للدورة 2024 / 2028 والفائزين بالتزكية وهم عمرو جمال عباس الخرادلي عن منصب الرئيس وعن منصب العضوية كل من محمد فاروق محمد فهمي الدجوى، الشريف الحسين الشريف محمد حازم، عبد الله فارس شبلى عواد، أحمد محمد سعيد السيد، محمد أحمد عبد القادر.