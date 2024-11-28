شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هذا سر نجاح عبد المنعم وزيزو وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

يرى الإعلامي أحمد شوبير أن ناديي الأهلي والزمالك لديهم من اللاعبين الناشئين ما يكفي، ولا أقول ذلك بعد نجاح أحمد عبد الرحيم إيشو في تسجيل هدف خلال مشاركته أساسيا مع الزمالك أمس أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وإيشو تابع الكرة وسجلها هدف، ولابد من الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل أكبر.

وقال في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "ما أرغب في الحديث عنه لماذا لا يظهر لاعبينا بشكل جيد، وعلينا أن نصبر عليهم، واللاعبين يظهرون بشكل جيد للأندية غير الجماهيرية لأنه لا يوجد ضغوط عليهم، واللاعب يشارك بلا أي ضغوط، وهناك حالات كثيرة تظهر بشكل بعيدا الأندية الجماهيرية مثل أحمد رمضان بيكهام، حيث يؤدي بشكل جيد مع سيراميكا ولاعب دولي، ولكنه لم يكن موفقا عندما تواجد في الأهلي".

تابع: "الذي فرق مع محمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد هو برود أعصابهم وثقتهم في نفسهم، وشيكابالا لم يقدم 20% من موهبته، وهذه الموهبة كان لابد أن تطير في السماء".

وأردف: "أشرف داري سيعود للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد مباراة البنك الأهلي، بينما علي معلول سينتظم في التدريبات بشكل تدريجي بدءا من الأسبوع المقبل".