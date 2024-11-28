شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يستقر على إلغاء منصب المدير الفنى للجبلاية وتشكيل لجنة فنية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة على إلغاء منصب المدير الفنى، الذى يشغله حاليا علاء نبيل، وتشكيل لجنة فنية تضم خمسة أشخاص تقود المهمة فى الفترة المقبلة.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، باب الطعون على قائمة المرشحين رسميا، حيث انتهت اللجنة القضائية من فحص كل الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وأكد مصدر باللجنة أنه تم رفض كل الطعون المقدمة ضد المهندس هانى أبوريدة وعدد من أعضاء قائمته، لأنها جاءت كيدية وبدون أى سند قانونى، مشيرا إلى ثبوت صحة المستندات والشهادات المقدمة للجنة وسلامة أوراق كل المرشحين تماشيا مع شروط الترشح.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم 10 ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة.