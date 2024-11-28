شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: الأهلى ملوش كتالوج.. وأسعار اللاعبين مبالغ فيها والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين فى نادى موردن سبورت الحالى، عن قدرة الأهلى على المنافسة فى كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، ورأيه فى أسعار اللاعبين المتدوالة حاليا وموقف رمضان صبحي من العودة للقلعة الحمراء.

وعن قدرة الأهلي على المنافسة فى بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، قال عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلى ملوش كتالوج زى الشعب المصرى ويقدر ينافس ويعمل أى حاجة ولما يدخل محافل بيشرفنا حتى لو سافر بالصف التانى وهو ملوش كتالوج".

وعن رأيه في أسعار اللاعبين حاليا، استطرد: "الأسعار وصلت إلى 50 مليونا، فهل هذا الرقم جيد بالنسبة للاعب يشارك فى حوالى 20 مباراة، وثباته فى 5 أو 6 مباريات فقط؟ أسعار اللاعبين مبالغ فيها للغاية وكذلك رواتب اللاعبين، والمنطقى أفضل لاعب فى مصر اللى بيقول بابا وماما وبيكلم الكورة 10 ملايين جنيه، زى تونس والمغرب، اللى بيدوا 100 ألف دولار و200 ألف دولار بس، وعشان كده لعيبتهم بييجوا علينا لأننا بقينا الخليج بتاع شمال أفريقيا".

وعن إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي، أشار: "اللى بيمشى من الأهلى بيبقى فى موقف صعب وما بيرجعش تانى، وعندك لعيبة كتير نفسها تعدى من قدام الباب دلوقتى بس ما ينفعش".