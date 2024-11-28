شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى وكريم فؤاد يطيران إلى سويسرا اليوم للاطمئنان على إصابتهما والان مع تفاصيل الخبر

يطير، اليوم الخميس، الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد لاعبا الأهلى إلى النمسا من أجل العرض على الخبير النمساوى، الذى سبق وأجرى عملية الرباط الصليبى للعديد من اللاعبين بالقلعة الحمراء ومنهم كريم فؤاد وأكرم توفيق، لمعرفة تطورات حالة الثنائي.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي، وحرص على ارتداء ركبة صناعية في الفترة الماضية، فيما يخضع كريم فؤاد للتأهيل منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المنتظر أن يحدد الخبير النمساوي موعد انتظام محمد هاني في التدريبات الجماعية، والمدة المتبقية من برنامجه التأهيلي، بينما يحدد موعد المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الخاصة بكريم فؤاد والذي يحتاج بعض الوقت قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض محمد هاني للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي الماضية، فيما تعرض كريم فؤاد في مباراة سموحة بالموسم الماضي للدوري.